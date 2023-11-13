Представители 46 стран примут участие в Международном студенческом фестивале ВГИК

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Представители 46 стран примут участие в 43-м Международном студенческом форуме ВГИК. Он пройдет в столице с 13 по 17 ноября, сообщил генеральный продюсер фестиваля Федор Попов.

"Мы стабильно растем. Была пандемия, были большие переживания, трудности, 40 стран-участников. Сейчас в связи с санкциями и так далее тоже ситуация непростая. Но у нас 46 стран. Вроде бы в мире происходят катаклизмы, но мы растем, а интерес к нам только расширяется", – приводит его слова Агентство "Москва".

Организаторы мероприятия получили 350 заявок. Из них отобрали 58 киношкол из 46 стран. Участие в фестивале примут студенты из Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Океании.

Между тем 28 ноября пройдет фестиваль "X Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов". Его организуют в онлайн-формате. В рамках мероприятия пройдут восемь круглых столов, дискуссий, тематических лекториев, выступят более 35 экспертов и спикеров.



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