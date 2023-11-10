Москва онлайн покажет открытие ARTLIFE FEST в "Манеже"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

11 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть открытие VI Международного интерактивного фестиваля современного искусства ARTLIFE FEST в ЦВЗ "Манеж". Корреспондент Лариса Соколова посетит мероприятие, пообщается с организаторами и художниками.

На фестивале можно будет увидеть более 200 картин от 43 художников из России, Испании, Италии, Словакии, Армении, Франции, Узбекистана, Казахстана, Судана, США, Аргентины, Мексики, Таджикистана, Египта, Китая и Тайваня.

Хедлайнерами этого года станут художники Эмилио Каваллини (Италия), Константин Сапронов (Россия), Сусана Мата (Испания), Алишер Кушаков (Россия), Франциско Диаз Скотто (Аргентина).

Смотрите прямую трансляцию 11 ноября в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.