Дом культуры "Ватутинки" в ТиНАО откроют после реконструкции в 2024 году

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Реконструкцию Дома культуры "Ватутинки" в Десеневском поселении ТиНАО планируют закончить в 2024 году. Об этом заявил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что это "один из старейших домов культуры в новых округах, с богатой историей и традициями", но за годы своего существования здание перестало соответствовать нынешним стандартам, морально устарело, поэтому специалисты проводят его модернизацию и реконструкцию.

По информации Бочкарева, на данный момент объект находится в "достаточно высокой степени готовности", в следующем году у жителей района в шаговой доступности будет просторный современный Дом культуры.

Здание расположилось на улице Дмитрия Рябинкина, его площадь после окончания строительно-монтажных работ составит около 3,1 тысячи квадратных метров, сказал руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Отмечается, что изначально у ДК было три этажа, но строители добавили еще один. Также внутри появится универсальный концертный зал на 300 человек. Его сцена будет оснащена профессиональным акустическим, видеопроекционным, световым оборудованием, костюмерными, гримерными, комнатами артистов.

Кроме того, посетители смогут использовать студию живописи и графики, декоративно-прикладного искусства, любительского творчества, библиотеку, два танцевальных и спортивный залы, аудитории для проведения различных кружковых занятий и буфет, добавил Жидкин. Когда основные работы будут закончены, специалисты благоустроят прилегающую территорию, высадят зеленые насаждения, обустроят газоны и установят малые архитектурные формы.

В процессе развития ТиНАО возведению объектов культуры уделяют особое внимание. Жидкин считает, что реализация таких проектов делает ТиНАО не только местом для комфортной жизни и работы, но и территорией активного культурного досуга. Перспектива появления новых культурных центров в городе очень важна, потому что культурная жизнь качественно меняет социальное самочувствие и уклад жизни людей, подчеркнул декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

Ранее специалисты провели благоустройство рядом с Троице-Одигитриевским женским монастырем в поселке Зосимова Пустынь в ТиНАО. В частности, они убрали под землю воздушные провода, устроили системы водоотведения и обустроили новые тротуары.

Также наибольшее число договоров долевого участия в новостройках по итогам 9 месяцев 2023 года было заключено в ТиНАО. Следом идет Северный административный округ, третьим стал Западный округ.

Готовность дублера Калужского шоссе в ТиНАО составила 65%