ТиНАО лидирует по заключенным договорам долевого участия с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Наибольшее число договоров долевого участия (ДДУ) в новостройках по итогам 9 месяцев 2023 года было заключено в ТиНАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в ТиНАО заключили 24% договоров ДДУ, а в Северном административном округе – 13%. Третьим стал Западный округ, на который пришлось 12,3% от всех сделок в новостройках, уточнил он.

"Таким образом, почти половина всех зарегистрированных в городе ДДУ с начала года оформлены в этих трех административных округах, ТиНАО традиционно лидирует в этом вопросе", – сообщил Бочкарев.

В сентябре 2023 года в Москве зафиксировали рекордные для одного месяца 18 402 ДДУ в новостройках, а четверть из них (4 659) пришлась на ТиНАО, сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Лидеры сентября аналогичны лидерам первых 9 месяцев 2023 года. Это САО с 13,9% и ЗАО с 12,2% от всех договоров ДДУ по новостройкам.

"Также в пятерку округов-лидеров в сентябре попали Юго-Восточный и Южный округа. На них пришлось 11,1 и 10,1% сделок соответственно", – уточнил Майданов.

Вместе с этим в ТиНАО с начала года построили более 2,09 миллиона квадратных метров недвижимости, заявил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. По его данным, от этого числа 1,61 миллиона представляют собой жилье, а остальное – социальные и промышленные объекты.

"В ТиНАО широкий выбор жилых помещений: от индивидуального жилья и до многоэтажных комплексов, где у большинства застройщиков выбор форматов с классическими и европланировками: от компактных студий до двухуровневых квартир с террасами", – отметил он.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что инвесторы построят в Москве 78 школ, детских садов и поликлиник по договорам долевого участия. Проекты строительства согласовывались с января 2023 года.

Благодаря их реализации в Москве появятся 37 новых детских садов, 36 школ и пять поликлиник. Объем инвестиций в реализацию этих проектов составит почти 119,8 миллиарда рублей.

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