15:50Город
Городские службы Москвы устраняют последствия непогоды
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
В Москве устраняют последствия непогоды, на улицах работают профильные службы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
"Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", – рассказали в ведомстве.
Москвичей попросили сообщать о случаях падения деревьев и повреждений конструкций в Единый диспетчерский центр. Он доступен по телефону: +7 (495) 539-53-53.
Ранее сообщалось, что в Москве ожидается сильный ветер с порывами в 20–22 метра в секунду. Позднее в Управлении МЧС по столице уточнили, что продляют срок действия погодного предупреждения из-за ветра до утра 14 ноября.
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