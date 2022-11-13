Городские службы Москвы устраняют последствия непогоды

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве устраняют последствия непогоды, на улицах работают профильные службы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", – рассказали в ведомстве.

Москвичей попросили сообщать о случаях падения деревьев и повреждений конструкций в Единый диспетчерский центр. Он доступен по телефону: +7 (495) 539-53-53.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидается сильный ветер с порывами в 20–22 метра в секунду. Позднее в Управлении МЧС по столице уточнили, что продляют срок действия погодного предупреждения из-за ветра до утра 14 ноября.

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