На Космодамианской набережной установили "музыкальные" скамьи

13:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы
У Московского международного дома музыки на Космодамианской набережной установили четыре необычные скамьи с видом на Москву-реку, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Лавочки длиной 10 метров имеют полукруглую форму и обрамлены трубами из нержавеющей стали, напоминающие по виду орган.
Основание скамеек сделано из прочного архитектурного бетона, а настил – из обработанного дерева лиственницы. Это экологичное покрытие устойчиво к влаге и жаре. Оно не требует специального ухода, а теплая фактура дерева гармонирует с окружающим ландшафтом.
Чтобы горожанам было удобнее, в скамейки вмонтировали белые круглые столики на ножках-трубах.
Кроме того, на Космодамианской набережной появилась шесть видовых зон отдыха со стульями и столиками. На Раушской и Софийской набережных появились три смотровые площадки.
Ранее сообщалось, что специалисты завершают работы по строительству здания экоцентра в парке "Яуза". Экоцентр площадью более 1,2 тысячи квадратных метров появится в пойме реки Чермянки.
В экоцентре планируется разместить интерактивные выставочные залы с мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента и профлабораторию.
Москвичам рассказали, что построят в парке "Яуза" в 2022 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: