На Космодамианской набережной установили "музыкальные" скамьи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У Московского международного дома музыки на Космодамианской набережной установили четыре необычные скамьи с видом на Москву-реку, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Лавочки длиной 10 метров имеют полукруглую форму и обрамлены трубами из нержавеющей стали, напоминающие по виду орган.

Основание скамеек сделано из прочного архитектурного бетона, а настил – из обработанного дерева лиственницы. Это экологичное покрытие устойчиво к влаге и жаре. Оно не требует специального ухода, а теплая фактура дерева гармонирует с окружающим ландшафтом.

Чтобы горожанам было удобнее, в скамейки вмонтировали белые круглые столики на ножках-трубах.

Кроме того, на Космодамианской набережной появилась шесть видовых зон отдыха со стульями и столиками. На Раушской и Софийской набережных появились три смотровые площадки.

Ранее сообщалось, что специалисты завершают работы по строительству здания экоцентра в парке "Яуза". Экоцентр площадью более 1,2 тысячи квадратных метров появится в пойме реки Чермянки.

В экоцентре планируется разместить интерактивные выставочные залы с мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента и профлабораторию.

