Роспотребнадзор закрыл нелегальную кальянную на северо-западе Москвы

Фото: управление Роспотребнадзора по г. Москве
Роспотребнадзор приостановил деятельность нелегального кафе сети "Москальян", сообщает Агентство "Москва".
Речь идет о заведении на улице Народного Ополчения, доме 47, корпусе 1, строении 1. Там были выявлены многочисленные нарушения санитарных требований.
В частности, площадь помещений не соответствовала мощности предприятия, в заведении не соблюдался режим дезинфекции, производственные помещения находились в плохом состоянии, в туалете не было бумажных полотенец, а также отсутствовали антисептики для рук.
В связи с этим был составлен административный протокол по части 2-й статьи 6.3 КоАП РФ, предусматривающей для ИП штраф от 50 до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Также в отношении организации возбуждено уголовное дело по части 3-й статьи 6.25 КоАП за то, что сотрудники кафе предлагали посетителям кальян. Заведению грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей.
Ранее в ЮВАО опечатали сауну из-за многочисленных санитарных нарушений и невыполнения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники и посетители сауны не проходили термометрию, в баре не соблюдалась безопасная дистанция.
До этого школу боевых искусств на улице 2-й Прядильной временно опечатали из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В заведении выявили грубое нарушение требований к размещению, устройству и содержанию объектов спорта.
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