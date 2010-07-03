Проект "Здоровая Москва" получил Гран-при международной премии в сфере коммуникаций

Фото: департамент здравоохранения Москвы

Торжественная церемония награждения крупнейшей в Восточной Европе и Средней Азии премии в сфере коммуникаций Eventiada IPRA Golden World Awards* 2019 состоялась 12 ноября, рассказали Москве 24 в пресс-службе Депздрава.

С 2011 года ее организаторы отмечают лучшие проекты, соответствующие высочайшим стандартам, инновационному подходу, качеству планирования и исполнения коммуникационных кампаний.

Проект столичного правительства "Здоровая Москва", реализуемый департаментом здравоохранения, стал лучшим в номинации "Лучшая кампания по здоровому образу жизни в цифровых/социальных сетях", завоевав Гран-при.

В этом году заявки на участие в премии поступили из 13 стран. Международное жюри рассмотрело более 140 проектов и выбрало лучших из лучших в своих областях. Члены жюри по достоинству оценили социальную направленность проекта, четкую и продуманную организацию, беспрецедентный масштаб и вклад в повышение качества жизни москвичей.

Фото: департамент здравоохранения Москвы

В Депздраве подчеркнули, что "Здоровая Москва" – это в первую очередь формирование привычки к здоровому образу жизни. В ведомстве напомнили, что бесплатные проверки здоровья, спортивные занятия с единомышленниками, лекции о питании и другие полезные привычки для долгой и активной жизни проводились в местах массового проведения досуга.

Еще одно первое место получил проект "ЗОЖ – через молодежь" в номинации "Лучший проект о здоровом образе жизни".

За 124 дня работы 430 тысяч москвичей прошли профилактический осмотр, или диспансеризацию. 46 павильонов "Здоровая Москва" были размещены таким образом, что даже самый занятой москвич мог проверить состояние своего здоровья. Павильоны работали без перерывов и выходных с 8:00 и до 22:00, а прием пациентов вели 190 врачей отделений медицинской профилактики и Центров здоровья городских поликлиник.

Кроме того, в 13 городских парках и зонах отдыха рядом с павильонами "Здоровая Москва" работали специальные площадки, на которых ежедневно проходили спортивные занятия, лекции о правильном питании и здоровом образе жизни, мастер-классы, уроки по йоге и спортивным единоборствам, танцевальные тренировки и многое другое. За 2,5 месяца работы прошло более 4,5 тысячи мероприятий, которые посетили около 260 тысяч человек.

Ранее глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что проект "Здоровая Москва" будет продолжен в 2020 году. По его словам, проект полностью себя оправдал.