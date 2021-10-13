Роспотребнадзор и столичные ведомства подписали соглашение о взаимодействии

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Столичные Роспотребнадзор, департамент региональной безопасности и противодействия коррупции и МВД заключили соглашение о взаимодействии в области контроля за оборотом табачной продукции и других товаров. Об этом сообщается на сайте городского управления Роспотребнадзора.

"Соглашение направлено на повышение эффективности работы по выявлению и пресечению нарушений в сфере оборота промышленной продукции посредством разработки механизма межведомственного взаимодействия, оперативного обмена информацией с использованием систем электронного документооборота, планирования, организации совместных оперативно-профилактических и контрольно-надзорных мероприятий", – говорится в сообщении.

Подписавшие соглашение главы управлений и департамента отметили его важность, а также выразили уверенность в плодотворном сотрудничестве.

Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда продуктов из Китая в Россию из-за выявленных запрещенных компонентов. К данным продуктам относятся яйцо с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри, лапша, кукурузные чипсы и вермишель. Специалисты нашли в них ДНК генетически модифицированной кукурузы и ДНК генетически модифицированной сои в количестве более 0,9%.