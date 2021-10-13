Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ законсервировали до весны

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве законсервировали на время зимы. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Специалисты с помощью мягких кистей очистили 16 позолоченных скульптур девушек и декоративные фигуры рыб и дельфинов, обработали нейтральным моющим средством чашу и гранитный парапет фонтана, все элементы промыли водой.

Затем декоративные элементы в чаше фонтана укрыли специальными деревянными коробами.

"В течение недели проверим насосы, форсунки, гидроизоляцию и подсветку фонтана. Неисправные детали демонтируем и после ремонта установим обратно", – говорится в сообщении.

Ранее до весны законсервировали светодинамический фонтан, который находится в музее-заповеднике "Царицыно". Гидросооружение является единственным в городе, которое закрывают специальным надувным куполом на зимний период. Это защищает его от холодов и осадков.

В Москве сезон фонтанов завершился 1 октября. До конца месяца сооружения законсервируют на зиму.

