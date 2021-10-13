Москвичи смогут устанавливать в ванных комнатах трап для душа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Запрет на установку трапа для душа, с помощью которого сливное отверстие размещают в стяжке пола, снят. Об этом сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.
"Если вы решите отказаться от ванной или душевой кабины, помните, что необходима гидроизоляция помещения. Оборудовать трап в перекрытии нельзя – ремонтные работы не должны затрагивать несущие конструкции", – говорится в сообщении.
Установка душа с трапом является переустройством помещения, для которого необходимо согласование Мосжилинспекции. Заявление на согласование переустройства и перепланировки помещения можно подать а портале mos.ru.
Ранее жилинспектор рассказала, как выявить незаконную перепланировку у соседей. По словам эксперта, об этом могут свидетельствовать громкий шум и строительный мусор. В этом случае соседи подозрительной квартиры могут смело обращаться в Мосжилинспекцию.
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