Памятник Марку Захарову установят на Новодевичьем кладбище

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Открытие памятника народному артисту СССР и режиссеру Марку Захарову запланировано на 19 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

"19 октября в 12:00 на Новодевичьем кладбище состоится открытие памятника бессменному лидеру театра "Ленком", народному артисту СССР Марку Анатольевичу Захарову", – объявили в пресс-службе театра "Ленком".

Монумент для могилы артиста создан из природного камня и бронзы. Над ним работал скульптор Александр Рукавишников.

Художественный руководитель столичного театра "Ленком" Марк Захаров скончался 28 сентября 2019 года. Ему было 85 лет. Позже театру присвоили имя режиссера.

