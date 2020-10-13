Дом в Кузьминках по программе реновации введут в эксплуатацию до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Жилой дом по программе реновации в Кузьминках введут к эксплуатацию до конца 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства столицы.
По словам главы ведомства Рафика Загрутдинова, здание расположено по адресу Волгоградский проспект, владение 163.
"В настоящее время завершается чистовая отделка квартир", – отметил Загрутдинов.
Монолитный дом в Кузьминках возводят по индивидуальному проекту, высота здания составляет 10–13 этажей. Фасады отделаны пиленым фасадным кирпичом, дом оборудован автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Под территорией внутреннего двора расположен подземный паркинг. На первом – нежилом – этаже здания разместят вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного с санитарным узлом, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.
В доме будет 105 квартир с остекленными балконами и лоджиями, 4 квартиры предусмотрены для маломобильных групп граждан. В них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника.
Как сообщили в Депстрое, после окончания строительных работ придомовую территорию благоустроят: разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Запланировано устройство детской игровой и спортивной площадок, площадки для отдыха. На территории ЖК создадут безбарьерную среду с беспрепятственным, безопасным и удобным передвижением для маломобильных групп населения.
В Москве по программе реновации построили уже около миллиона квадратных метров жилья. Новые квартиры получила уже почти 21 тысяча жителей. К настоящему моменту подобрано еще около 500 стартовых площадок.
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