Два пятиэтажных дома в районе Котловка демонтировали по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичный департамент строительства объявил, что в районе Котловка завершился демонтаж двух пятиэтажных домов по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Департамент строительства завершил демонтаж двух пятиэтажек по программе реновации в районе Котловка по адресу улица Дмитрия Ульянова, дом 47, корпус 2, и улица Дмитрия Ульянова, дом 49, корпус 2", – рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.
Жители этих двух домов ранее переехали в новостройки. Возведенные по программе реновации строения находятся в том же районе – по адресам Севастопольский проспект, дом 22, и улица Дмитрия Ульянова, дом 45.
Старые дома по программе разбирают с помощью технологии умного сноса. На первом этаже здания демонтируют отдельные элементы и сразу сортируют по группам. Затем их отправляют на переработку.
Железобетонный остов здания разбирают уже при помощи экскаватора. Такая постепенная технология позволяет сделать процесс демонтажа более щадящим для окружающей среды.
С момента старта программы реновации в Москве демонтировали 27 жилых домов.
Департамент градостроительной политики столицы ранее объявил, что до конца 2020 года на севере города планируют ввести в эксплуатацию девять домов по программе реновации. Всего в округе разрабатываются или строятся 35 объектов.
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