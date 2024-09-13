Фото: префектура ВАО

В префектуре ВАО опровергли информацию о провале грунта на востоке Москвы.

Ранее РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что на площади порядка 2 500 квадратных метров на пересечении улиц Короленко и Оленьего Вала произошел обвал грунта. При этом причина произошедшего и информация о пострадавших уточнялись.

В январе текущего года из-за обвала грунта рухнул жилой дом в Стамбуле. Как сообщали местные СМИ, грунт обвалился из-за строительства станции метро. В результате пострадал двухподъездный дом высотой 3 и 4 этажа и одна машина, которая ушла под землю.