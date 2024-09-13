Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Фестиваль городского хозяйства прошел в олимпийском комплексе "Лужники" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Для гостей провели мастер-классы, шоу, лекции, экскурсии и выставки, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Посетителям представили около 100 единиц современной автомобильной, дорожно-строительной, коммунальной и спасательной техники, куда вошли машины для уборки улиц и нанесения дорожной разметки, мобильная котельная, снегоболотоход, пожарные и аварийно-спасательные автомобили и мотоциклы.

Каждые выходные на площадке проходило экскаватор-шоу машиниста единой теплоснабжающей компании ПАО "МОЭК". Водитель при помощи ковша открывал бутылки, разливал лимонад и разрезал яблоки.

20 августа в "Лужниках" состоялись мероприятия, посвященные Мосводоканалу. Посетителей пригласили на фотовыставку, приуроченную к 220-летию существования систем водоснабжения города. Гостям рассказали об истории развития главных систем жизнеобеспечения Москвы.

В рамках образовательно-познавательной программы эксперты провели экскурсии на Рублевскую станцию водоподготовки. Участники увидели стадии производства чистой питьевой воды и познакомились с самыми современными технологиями.

Также ГУП "Мосводосток" представило макет городского пруда. На его примере посетители узнали о реабилитации столичных водоемов, используемых материалах, технологиях и водных растениях.

Столичное предприятие "Экотехпром" провело четыре экскурсии на мусоросжигательные заводы (МСЗ) № 3 и 4, а на площадке компании ПАО "Россети Московский регион" герои популярного мультсериала "Фиксики" рассказали детям о правилах обращения с электричеством.

В Музее развития электрических сетей столичного региона прошли экскурсии, посвященные профессии энергетика, городской системе электроснабжения и истории возникновения отрасли. Здесь были выставлены 120 уникальных экспонатов и свыше 3 тысяч архивных фотографий и документов.

Более того, москвичи приняли участие в соревнованиях по армрестлингу, зарядке и танцам.

Столичное предприятие ГУП "Моссвет" организовало лекции "История и современность архитектурного освещения Москвы". Слушателям рассказали об изменениях в облике столицы, о развитии наружного и архитектурно-художественного освещения.

Кроме того, для участников фестиваля были проведены мероприятия в Музее истории Мосэнерго. Гости познакомились с историей энергетики страны и электричества в Москве.

В центре управления комплекса городского хозяйства Москвы для гостей провели экскурсию "Цифровой стандарт управления мегаполисом". Им показали работу аналитиков, которые следят за жилищно-коммунальным хозяйством города.

На асфальтобетонном заводе ГБУ "Автомобильные дороги" посетители узнали об этапах производства асфальта, который специалисты применяют при ремонте дорог. Гостям показали виды дорожно-ремонтной техники, ремонтную базу и складские помещения, а также асфальтобетонные установки, которые производят асфальт по специальному рецепту.

В индустриальном центре АО "Мослифт" состоялись экскурсии, на которых участникам рассказали о современном лифте. Вместе с тем гости увидели процесс производства подъемников.

Между тем выставка "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030" стала самой популярной за всю историю Центрального выставочного зала "Манеж". Ее посетителями стали более 357 тысяч человек. Популярностью пользовались симуляторы городского транспорта, мультимедийный поезд, в котором можно было проехать по высокоскоростной магистрали, а также зона "Путь пассажира" в формате "было – стало".

