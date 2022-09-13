Девятая "Клиника памяти" для пожилых людей открылась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице открылась девятая "Клиника памяти", оказывающая помощь пожилым людям с нарушениями когнитивных функций и речи. Информация об этом появилась на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

"В Москве открылась девятая "Клиника памяти". Программа этой клиники будет направлена в том числе на москвичей, страдающих нарушениями когнитивных функций и речи", – рассказали в ведомстве.

Лечение и реабилитация пациентов проводятся в формате дневного стационара на базе Центра патологии речи и нейрореабилитации департамента здравоохранения.

До этого в Москве открыли восемь таких клиник. Они помогают пожилым людям с жалобами на ухудшение памяти, внимания и умственной работоспособности.

Ранее Владимир Путин заинтересовался проектом умного дома для пожилых людей. Президент пообещал обсудить этот вопрос с вице-премьером Татьяной Голиковой и Минтрудом.

Инициативу выдвинул главный специалист ГУ "Новгородский информационно-аналитический центр" Андрей Образцов на форуме "Сильные идеи для нового поколения". Он представил президенту проект дома, в котором пожилые люди смогут управлять светом, техникой и шторами с помощью голосовых команд.

По словам Образцова, разработка поможет сократить время персоналу, который заботится о пребывающих в учреждениях подобного типа.