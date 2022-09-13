Резиденты технополиса "Москва" в 2022 году сэкономили на налогах почти 400 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о налоговых льготах, которые помогают экономить резидентам технополиса "Москва".

Представитель мэрии напомнил, что на территории особой экономической зоны на 10 лет отменена уплата земельного, имущественного и транспортного налогов. Кроме того, ставка налога на прибыль уменьшена до 2 процентов, а ввозимые товары и оборудование освобождаются от таможенных налогов и сборов.

"Благодаря таким льготам за первые шесть месяцев 2022 года резиденты особой экономической зоны Москвы сэкономили 393 миллиона рублей. По сравнению с тем же периодом 2021 года показатель вырос более чем на треть", – заявил Ефимов.

Заммэра уточнил, что в минувшем году резиденты сэкономили порядка 281 миллиона рублей. При этом всего с момента создания особой экономической зоны предприниматели получили налоговые льготы на более чем 4,3 миллиарда рублей.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что IT-компании в технополисе "Москва" сэкономили 133 миллиона рублей на налогах за первое полугодие 2022 года. Порядка 125 миллионов рублей сохранили компании из сектора биофармы.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что резиденты технополиса "Москва" в первом квартале текущего года перечислили в бюджет города 704 миллиона рублей. Наибольшая часть поступила со стороны кластера микроэлектроники, оптики и радиоаппаратуры – 534 миллиона рублей.