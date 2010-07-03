В "Зарядье" открылся фестиваль Русского географического общества

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В столичном парке "Зарядье" открылся IV фестиваль Русского географического общества – в этом году он посвящен популяризации туристических маршрутов страны и пройдет под лозунгом "Открываем Россию заново! Вместе!", пишет РИА Новости.

Отмечается, что программа и экспозиция фестиваля созданы таким образом, чтобы посетители могли совершить своеобразное "кругосветное путешествие".

"Мы хотели сделать из этого фестиваля приманку, чтобы человек попробовал, посмотрел, потрогал и поехал по стране", – рассказал в ходе открытия президент РГО Сергей Шойгу. Он добавил, что это удалось реализовать – оказалось инициировано значительное количество экспедиций, фильмов и научных программ, а к разнообразным исследованиям присоединилось несколько тысяч волонтеров.

Перед церемонией открытия Шойгу в компании Валентины Матвиенко и членов попечительского совета РГО послушали казачий хор, попробовали якутские национальные лепешки и получили национальные сувениры и талисманы. Также гостям показали фильм о природе, снятый в формате 360 градусов, и выставку фотографий "Самая красивая страна".

Ранее сообщалось, что с 14 по 21 сентября на главной сцене перед стеклянным куполом "Зарядья" состоятся кинопремьеры и лекции от телеканалов "Наука", "Живая Планета" и "Моя Планета". Показы пройдут в рамках IV Фестиваля Русского географического общества, вход на мероприятия свободный.

В течение недели все гости смогут познакомиться с разнообразной природой России, узнают о климатических изменениях, зададут вопросы зоологам и научатся снимать тревел-контент. В программу мероприятия вошли премьерные показы проектов, которые станут доступны телевизионным зрителям лишь этой осенью. Фильмы представят их авторы, а у посетителей появится уникальный шанс задать свои вопросы после просмотра.