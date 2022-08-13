Фестиваль фейерверков "Ростех" открылся 13 августа в Братеевском парке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фестивале фейерверков "Ростех", который проходит в Братеевском каскадном парке, подготовил насыщенную программу для жителей и гостей столицы на 13 и 14 августа. Об этом пишет ТАСС.

В этом году фестиваль посвятили традиционным искусствам народов России. В нем принимают участие команды из восьми стран: России, Аргентины, Китая, Пакистана, Бразилии, Мексики, Сербии и Киргизии. Для гостей организовали концерты, а днем на территории парка проходят различные мастер-классы.

"Мы приняли участие в мастер-классе по созданию воздушного змея. Было очень весело, познавательно. Ребенок не умел завязывать узелки, а сейчас вот учимся. Мы сделали его за 15 минут. Между прочим, ведущие потрясающе все подсказывают, показывают, держат. Обслуживание потрясающее", – рассказала гостья фестиваля.

Кроме того, на территории Братеевского парка обустроили спортивную зону, где 13 августа олимпийская чемпионка Маргарита Мамун провела зарядку, а 14 августа ее проведет призер Олимпийских игр и чемпион мира Илья Авербух.

В первый день фестиваля на главной сцене выступили Леонид Агутин и группа "Градусы".14 августа запланирован концерт Басты.

Само пиротехническое шоу начинает в 21:00. В первой части выступления командам предстоит создать пиротехническую композицию под музыку, связанную с культурой России, а во второй – рассказать о национальных особенностях своей страны.

"Программа будет интересной. По итогам голосования будет выбрана лучшая команда. <...> Уже на протяжении семи лет это стало "Оскаром" среди пиротехнических команд", – отметила помощник гендиректора "Ростеха" Юлия Воронова.

Ранее стало известно, что в обеспечении безопасности на фестивале фейерверков в Братеевском каскадном парке 13 и 14 августа примут участие свыше 4,5 тысячи человек. Среди них – свыше 1,1 тысячи сотрудников полиции, 2,6 тысячи представителей Росгвардии, а также более 800 народных дружинников и представителей частных охранных организаций.

Кроме того, для проведения досмотра в целях обеспечения безопасности граждан организованы контрольно-пропускные пункты. На территорию запрещен пронос напитков в стеклянной таре и банках, продуктов питания в твердой упаковке и крупногабаритных предметов. Все вышеуказанное изымается в ходе проведения досмотров.