Всю территорию ТиНАО планируют оснастить системами контроля и видеонаблюдения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Всю территорию ТиНАО планируют обеспечить системами контроля и видеонаблюдения, а количество ДТП может снизиться до 50%, сообщает пресс-служба столичного департамента развития новых территорий.
"100% территории ТиНАО будет обеспечено системами контроля и видеонаблюдения, а количество ДТП может снизиться до 50%", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Владимира Жидкина.
Как отмечается, уделяется внимание и вопросам видеонаблюдения и управления дорожным движением.
В пресс-службе также сообщили, что на территории ТиНАО планируется создать ситуационный центр управления дорожным движением, сотрудники которого будут следить за дорожной ситуацией, регулировать транспортные потоки, работать с ГИБДД, ГУП "Мосгортранс", ГБУ "Автомобильные дороги".
Ранее Жидкин сообщал, что через 15 лет в ТиНАО будет проживать уже около 1,6 миллиона человек. Приток населения он объяснил тем, что округ постоянно развивается и становится более комфортным для жизни. С момента присоединения двух округов сюда протянули Сокольническую и Солнцевскую линии метро. В ТиНАО вложено более 1,7 триллиона рублей, из которых более триллиона являются внебюджетными средствами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: