Всю территорию ТиНАО планируют оснастить системами контроля и видеонаблюдения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Всю территорию ТиНАО планируют обеспечить системами контроля и видеонаблюдения, а количество ДТП может снизиться до 50%, сообщает пресс-служба столичного департамента развития новых территорий.

"100% территории ТиНАО будет обеспечено системами контроля и видеонаблюдения, а количество ДТП может снизиться до 50%", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Владимира Жидкина.

Как отмечается, уделяется внимание и вопросам видеонаблюдения и управления дорожным движением.

В пресс-службе также сообщили, что на территории ТиНАО планируется создать ситуационный центр управления дорожным движением, сотрудники которого будут следить за дорожной ситуацией, регулировать транспортные потоки, работать с ГИБДД, ГУП "Мосгортранс", ГБУ "Автомобильные дороги".

Ранее Жидкин сообщал, что через 15 лет в ТиНАО будет проживать уже около 1,6 миллиона человек. Приток населения он объяснил тем, что округ постоянно развивается и становится более комфортным для жизни. С момента присоединения двух округов сюда протянули Сокольническую и Солнцевскую линии метро. В ТиНАО вложено более 1,7 триллиона рублей, из которых более триллиона являются внебюджетными средствами.

