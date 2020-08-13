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Спорт

09:31

В парках Москвы оборудовали более 90 площадок для воркаута

город спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В городских парках оборудовали больше 90 площадок для воркаута, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что потренироваться на брусьях, турниках и других тренажерах можно в парках "Сокольники" и "Музеон", а также в Таганском, Лианозовском, Бабушкинском и Воронцовском парках. В последнем представлены три ворк-площадки с каскадными турниками, шведскими стенками и брусьями разной величины.

Гимнастическая зона также расположена в музее-заповеднике "Царицыно". Для горожан представлены две зоны, которые находятся рядом с КПП № 3 и № 5. Первая зона оборудована тренажерами для людей старше 60 лет.

Юным атлетам понравится заниматься в детском парке имени Прямикова. Площадка рассчитана на детей старше 12 лет. Там представлены тренажеры "Велосипед" и "Шагоход". Узнать подробнее о работе спортивных площадок можно на официальных сайтах городских парков.

Ранее сообщалось, что в столице около села Троице-Лыково могут появиться новые площадки для отдыха и занятий спортом. Там в том числе появится спортивный кластер, который будет включать скейт-парк, кардио- и силовой тренинги, а также площадки для занятий спортом.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, реорганизация и обновление береговой линии улучшит качество городской среды и увеличит количество общественных пространств в СЗАО.

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