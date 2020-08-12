Спортивный комплекс с бассейном построят в Алексеевском районе

11:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На северо-востоке столицы планируется постройка двухэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. ФОК возведут при школе-интернате № 1 для обучения и реабилитации незрячих, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Ввести в эксплуатацию спортивный объект планируют в 2021 году, в настоящее время продолжается разработка проектной документации. После завершения строительства дети смогут сразу после занятий посещать спортивно-оздоровительные секции.
Площадь этого комплекса составит 4,3 тысячи квадратных метров. ФОК соединит со школой-интернатом надземный переход. На подземном этаже будут технические помещения. На первом сделают бассейн, а на втором разместится большой футбольный зал.
Ранее сообщалось, что ФОК с бассейном в Крюкове планируют достроить к концу года. Трехэтажное здание подойдет для занятий игровыми видами спорта: мини-футболом, баскетболом, волейболом и другими.
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