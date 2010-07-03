Более 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Во Внуково задержаны четыре рейса и один отменен. В Домодедово задержали девять рейсов, пять отменили. В Шереметьево задержаны четыре рейса.
Ранее синоптики предупредили жителей столицы о ливнях с грозами. Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец рассказал, что во вторник вечером в Москве может выпасть 13% от месячной нормы осадков.
Гидрометцентр объявил на вторник желтый уровень погодной опасности в Москве и области. В столичном регионе ожидаются сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
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