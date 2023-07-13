Парклеты в Москве наделили статусом летних веранд

Фото: департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Парклеты в Москве получили статус полноценных летних веранд, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Временные зоны расположены на месте парковок недалеко от ресторанов. Идея создания парклетов появилась в 2021–2022 году. Дептранс вместе с экспертным центром "Пробок.нет" и несколькими ресторанами провели эксперимент по установке данных зон. В результате временные веранды преобразили столицу и начали пользоваться большой популярностью.

Установить парклет можно на тихих нешироких улицах, где нет двустороннего движения городского транспорта, добавили в департаменте. Такие зоны могут работать с 1 апреля по 1 ноября.

"Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение наделить парклеты статусом полноценных летних веранд. Это значит, что у жителей и туристов появится больше мест, где они могут провести время на открытом воздухе, а предприниматели смогут увеличить количество посетителей", – заявил вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, разрешающий торговлю алкогольными напитками в летних кафе. Депутат Сергей Алтухов рассказал, что норму предлагается распространить на веранды, помосты, "дворики", являющиеся неотъемлемой частью ресторана.