Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные коммунальные системы работали в праздничные выходные в штатном режиме. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Предприятия и организации комплекса городского хозяйства в период с 9 по 12 июня включительно работали в усиленном режиме, было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – цитирует его ТАСС.

Заммэра пояснил, что в период праздничных выходных перед властями стояла задача обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения. Горожане не столкнулись с аварийными отключениями воды, газа и электроснабжения.

В период празднования Дня России в Москве работали порядка 1,5 тысячи дежурных бригад. Они осуществляли контроль за системами жизнеобеспечения, а также за соблюдением мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Особое внимание уделялось уборке дорог, тротуаров и дворов.



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