Столичный транспорт украсили в честь Дня России

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Общественный транспорт Москвы украсили по случаю празднования Дня России. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В день празднования национальной даты на автобусах, электробусах и трамваях установили около девяти тысяч флагов России и гербов Москвы.

"На медиаэкранах городского транспорта показываем сюжеты о знаковых местах: монументе "Покорителям космоса" и Аллее Героев космоса на ВДНХ, Здании Президиума РАН, Парке Горького и других", – говорится в сообщении ведомства.

Поздравительные баннеры также появились на экранах касс, платформ, билетопечатающих автоматов и на железнодорожных станциях.

В честь праздника на Северном Речном вокзале состоится концерт. В 14:00 на сцену главной площади выйдут музыканты. На Южном речном вокзале для москвичей организуют кинопоказ фильма "Вместе по Русскому Северу: по Волго-Балтийскому и Северодвинскому водным путям от Онежского озера до Вологды".



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