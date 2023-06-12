12 июня, 23:24Общество
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае подсветили в цвета флага РФ в честь Дня России
Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/burjkhalifa
Небоскреб Бурдж-Халифа, находящийся в Дубае, был окрашен в цвета российского флага в честь Дня России. Администрация здания поздравила россиян с праздником. Об этом сообщает компания-строитель здания Emaar.
"Сегодня вечером мы присоединяемся к празднованию дружественного народа России по случаю Дня народного единства в Бурдж-Халифе", – написала компания в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).
В компании добавили, что во время этого праздника стоит уделить внимание истории, культуре и достижениям граждан России. В Emaar также пожелали россиянам радости, единства и процветания.
Отмечается, что башня Бурдж-Халифа имеет 163 этажа, на которых располагаются гостиничные номера, апартаменты, рестораны, кафе и офисы. Это самое высокое и самое многоэтажное здание в мире.
Ранее Владимир Путин заявлял, что День России утверждает единство многонационального народа. Он подчеркнул, что праздник представляет неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества.
Также праздник, по его словам, утверждает преданность граждан стране, теплое и душевное отношение к ней.
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