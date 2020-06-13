Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

12:44

Завершается техприсоединение станций "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская" БКЛ

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Энергетики завершают работы по технологическому присоединению станций "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Уточняется, что специалистами была выполнена прокладка кабельных линий протяженностью около 12,5 километров от существующих питающих центров.

Строительство велось как траншейным методом, так и в городских коммуникационных коллекторах.

Ранее сообщалось о том, что станцию "Улица Народного Ополчения" БКЛ метро достроят до конца года. Известно, что монолитные конструкции уже готовы на 80 процентов.

Ранее зампредседателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что Москва является одним из лидеров среди мегаполисов мира по темпам строительства метро и объемы этих работ не планируется снижать.

По словам зампредседателя правительства, строительство новых линий и станций подземки является эффективным способом решения транспортной задачи в городе.

Строительная готовность Большой кольцевой линии метро составляет 54%

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать