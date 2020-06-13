Завершается техприсоединение станций "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Энергетики завершают работы по технологическому присоединению станций "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Уточняется, что специалистами была выполнена прокладка кабельных линий протяженностью около 12,5 километров от существующих питающих центров.

Строительство велось как траншейным методом, так и в городских коммуникационных коллекторах.

Ранее сообщалось о том, что станцию "Улица Народного Ополчения" БКЛ метро достроят до конца года. Известно, что монолитные конструкции уже готовы на 80 процентов.

Ранее зампредседателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что Москва является одним из лидеров среди мегаполисов мира по темпам строительства метро и объемы этих работ не планируется снижать.

По словам зампредседателя правительства, строительство новых линий и станций подземки является эффективным способом решения транспортной задачи в городе.