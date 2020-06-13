Городские службы оперативно ликвидировали последствия непогоды в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Городские службы оперативно справились с ликвидацией последствий непогоды в Москве. С таким заявлением выступил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"По данным на 9:30 мск, зафиксировано 42 случая падения деревьев, больше всего – в Восточном и Северо-Западном административных округах, подтоплений не допущено", – сообщил он.

Уточняется, что в результате инцидентов никто не пострадал.

Ликвидировали последствия непогоды 155 сотрудников Комплекса городского хозяйства при помощи 50 единиц различной коммунальной техники.

Ранее москвичей предупреждали о штормовой погоде. Сообщалось, что желтый уровень опасности сохранится до полудня 14 июня.

В связи с этим столичные службы были переведены в режим повышенной готовности из-за ливня и ветра.

