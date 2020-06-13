Городские службы оперативно ликвидировали последствия непогоды в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
Городские службы оперативно справились с ликвидацией последствий непогоды в Москве. С таким заявлением выступил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"По данным на 9:30 мск, зафиксировано 42 случая падения деревьев, больше всего – в Восточном и Северо-Западном административных округах, подтоплений не допущено", – сообщил он.
Уточняется, что в результате инцидентов никто не пострадал.
Ликвидировали последствия непогоды 155 сотрудников Комплекса городского хозяйства при помощи 50 единиц различной коммунальной техники.
Ранее москвичей предупреждали о штормовой погоде. Сообщалось, что желтый уровень опасности сохранится до полудня 14 июня.
В связи с этим столичные службы были переведены в режим повышенной готовности из-за ливня и ветра.
Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за ливня и ветра