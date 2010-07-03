Сеть кинотеатров "КАРО" открыла летние площадки в Москве

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Сеть кинотеатров "КАРО" открыла площадки под открытым небом в Москве: в "КАРО Эрмитаж" – единственный в России кинотеатр с огромным надувным экраном – снова наступил летний сезон.

Кинотеатр вмещает 176 зрителей, которые смогут разместиться на мягких пуфах под открытым небом. Чтобы не мешать посетителям парка и жителям окрестных домов, звук транслируется через наушники – они прилагаются к билетам

Этим летом гостей кинотеатра ожидают премьеры, спецпоказы, ретроспективы, тематические лекции и обсуждения с кинокритиками. В рамках проекта "КАРО.Арт" на экране "Эрмитажа" пройдут трансляции известных спектаклей.

17 июня будут транслировать "Двенадцатую ночь" – комедию Шекспира в двух действиях. 24 июня москвичам и гостям города покажут пьесу Дэнни Бойла "Франкенштейн: Ли Миллер". Это уникальный шанс посмотреть на Бенедикта Камбербэтча в роли существа, и на Джонни Ли Миллера – в роли его создателя.

25–28 июня в рамках проекта "КАРО.Арт" состоится фестиваль "Иноекино". На нем пройдут показы четырех фильмов: "Чужой" Ридли Скотта, "Почему мы креативны?" Германа Васке, "Охотник на оленей" Майкла Чимино и "Апокалипсис сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы. Все показы на языке оригинала с русскими субтитрами. Ознакомиться с полным расписанием "КАРО Эрмитаж" и приобрести билеты на показы можно на его сайте.