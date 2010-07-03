Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичных парках можно арендовать необычные средства передвижения. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Покататься на гибриде степпера и велосипеда, а также на электрических самокатах на трех колесах (трициклы) можно в парках Олимпийской деревни, 50-летия Октября и "Фили". В Лианозовском парке москвичи и гости столицы могут арендовать дрифт-карты.

В Перовском парке, парках "Садовники", "Кузьминки" и других парках горожане могут арендовать тандем-велосипеды, на них можно кататься вдвоем. Движение транспорта происходит за счет одновременного педалирования. В Измайловском парке можно прокатиться на фантастаре. Это лавочка с большими колесами по бокам. Необычный транспорт управляется джойстиком.

В парке музея-заповедника "Царицыно", парке Победы на Поклонной горе, в парках Перовский и "Терлецкая дубрава" для детей можно арендовать беговелы (велосипед без педалей) и понициклы (небольшие механические лошадки). Понициклы сдаются напрокат также в сквере по Олонецкому проезду и в Измайловском парке.

В большинстве московских парков есть возможность покататься на велосипедах, роликах, самокатах, веломобилях, гироскутерах и сегвеях. А небольшие электромобили для детей доступны в 12 зонах отдыха.

Летний сезон в 56 столичных парках стартовал 1 мая. В этом году для горожан в столичных парках будут работать 34 футбольных поля, 24 танцплощадки, 14 лодочных станций, 14 кинотеатров, 25 зон отдыха у воды, 202 детские и 285 спортивных площадок, 53 сцены, 13 веревочных парка, 14 скейт-парков, 129 павильонов проката, 23 фонтана, 79 километров велодорожек, 15 собачьих площадок.

