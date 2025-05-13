Акция "Есть такая профессия – родину защищать!" началась в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Ежегодная акция "Есть такая профессия – родину защищать!" началась в Парке Победы на Поклонной горе в Москве, передает Агентство "Москва".

Акция направлена на привлечение граждан к обучению в высших учебных заведениях (вузах) Минобороны РФ. Здесь желающие поступить в военные вузы могут увидеть демонстрацию профессий и специальностей, которые они в будущем смогут получить, указал в ходе открытия акции военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.

"Эта акция в "Год защитника Отечества" имеет специальную цель – рассказать нашим школьникам и выпускникам средних учебных заведений о том, что есть такая профессия – защищать свою родину – это почетная профессия, честное служение своему Отечеству, настоящая мужская работа", – добавил полковник.

Горожане также смогут узнать о том, какие возможности предоставит каждый конкретный вуз, а также какие социальные льготы получит будущий защитник страны. Потенциальным кандидатам в военные вузы расскажут, что получит гражданин после определенной выслуги лет, когда он уйдет на военную пенсию, и какие льготы на жилье получит.



"И главное – где он сможет проходить службу", – заключил Локтев.

Записаться и получить контакт сотрудника военного вуза можно на каждом стенде.



Ранее стало известно, что 17 мая в столичных школах первый раз пройдет день открытых дверей "Поступай в предпроф!" для учеников 9-го класса и их родителей. Дети и их родители смогут узнать о 6 направлениях предпрофессиональных классов, условиях поступления и образовательном маршруте от школы до колледжа, вуза и индустриального партнера, а также увидеть учебные пространства.

При этом в инженерных, ИТ, медицинских, психолого-педагогических, предпринимательских и медиаклассах учатся больше трети московских старшеклассников, то есть около 44 000 школьников.

