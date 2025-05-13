Москвичей предупредили о ядовитом "аналоге" черемши

Фото: телеграм-канал "К лесу передом"

Департамент природопользования Москвы предупредил, что в мае во время цветения черемши ее можно спутать с ядовитой чемерицей. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Специалисты отметили, что черемшу часто добавляют в весенние блюда. Срывая похожую на нее ядовитую чемерицу, человек подвергает себя опасности: все части этого растения токсичны, причем наибольшая концентрация яда содержится в его корнях.

Эксперты указали на ключевые различия между растениями. Черемша имеет насыщенный темно-зеленый цвет листьев, гладкий белый черенок и округлую форму листьев, а также обладает характерным чесночным ароматом.

В отличие от нее, чемерица отличается более светлым оттенком листьев с заметными прожилками. Нижняя сторона ее листьев покрыта мелкими ворсинками, создающими двухцветный эффект: зеленая сверху и белая снизу. Важный отличительный признак – чемерица совершенно не имеет чесночного запаха.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил, что за сбор некоторых грибов грозит уголовная ответственность. В первую очередь это касается ядовитых грибов: бледной поганки и мухоморов. За сбор краснокнижных грибов или растений человеку может грозить уголовная ответственность. К таким относятся, например, женьшень настоящий, родиола розовая и рядовка мацутакэ.