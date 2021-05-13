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11:49

Восьмой участок Юго-Восточной хорды готов на 34%

город строительство дороги

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Готовность восьмого участка Юго-Восточной хорды составляет 34%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В настоящее время специалисты проводят работы на всех четырех искусственных сооружениях.

"Сложность восьмого участка Юго-Восточной хорды от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) заключается в том, что при протяженности порядка 5 километров на нем запроектировано сразу четыре путепровода", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он пояснил, что на сегодняшний день готово свайное основание путепровода через Котляковский ручей в районе улицы Бехтерева, кроме того, ведутся работы по устройству опор и подпорных стен.

Заммэра добавил, что на завершающей стадии находится устройство свайного основания путепровода через улицу Кантемировскую, а в ближайшее время начнется устройство пролетных строений.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что проект участка новой магистрали предусматривает строительство четырех подземных пешеходных переходов и двух очистных сооружений.

По его словам, один из пешеходных переходов на улице Бехтерева готов на 80%.

"На остальных трех пешеходных переходах идут работы по освобождению территории и выносу инженерных коммуникаций", – отметил Кравцов.

Также он уточнил, что на восьмом участке ЮВХ завершается переустройство линий электропередачи.

В конце марта Сергей Собянин сообщил, что строительство хордовых магистралей завершится в Москве к 2023 году. По словам мэра, Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада позволят разгрузить центральные улицы города и улучшить ситуацию на дорогах. Новый транспортный каркас позволит упростить маршруты, избегая перепробега автомобилей.

Ожидается, что новые магистрали снизят загруженность некоторых улиц, разгрузят Третье транспортное кольцо и Московскую кольцевую автодорогу. Все они будут иметь выходы на МКАД и съезды друг на друга в местах пересечения.

Строительство новых хордовых магистралей – СЗХ, СВХ, ЮВХ и Южной рокады – является ключевым проектом развития улично-дорожной сети Москвы внутри МКАД.

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