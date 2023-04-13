"Сияющий" надземный переход появится в ТиНАО – Бочкарев

Фото: stroi.mos.ru

Надземный пешеходный переход с сияющим эффектом появится в поселении Сосенском в ТиНАО. О проекте рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Согласован проект строительства надземного пешеходного перехода, который за счет специального покрытия будет сиять в солнечную погоду", – объяснил он.

Бочкарев уточнил, что это будет конструкция площадью 544 квадратных метра, а ее высота составит два этажа. Проектом предусмотрены два пролетных строения и металлические фермы с железобетонной плитой. Кроме того, в переходе установят освещение и камеры видеонаблюдения. Также здесь будет работать система снегоудаления.

Сияющий эффект будет создавать специальная штриховка, которую нанесут на фасад. Идею с необычным надземным пешеходным переходом реализуют в рамках проекта по строительству развязок на магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское Шоссе от "Столбова" до улицы Поляны.

Ранее Бочкарев сообщил, что строящийся велопешеходный мост в районе МГТУ имени Баумана дополнительно свяжет столичные районы Лефортово и Басманный. Протяженность конструкции составит порядка 300 метров.

По его словам, мост является частью концепции развития территории МГТУ. Он пройдет от Госпитальной набережной, где сейчас строится общежитие вуза, к Рубцовской набережной, где расположен учебно-лабораторный корпус университета.

На мосту предусмотрят спуски к набережным с пандусами. Для маломобильных граждан оборудуют лифты.



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