Основные конструкции станции "Яхромская" готовы на 60% – Бочкарев

16:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Готовность основных конструкций новой станции Люблинско-Дмитровской линии метро "Яхромская" составляет 60%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"На станции "Яхромская" строящегося участка Люблинско-Дмитровской линии метро завершены монолитные работы в первом – южном – вестибюле и на платформенной части. Устройство основных конструкций ведется над платформой – в зоне тягово-понизительной подстанции и вентиляционных каналов", – рассказал он.
В настоящее время специалисты приступили к заливке бетона в северном вестибюле, а также к строительству подземного пешеходного перехода через Дмитровское шоссе. Гидроизоляция станции готова более чем на 30%.
Гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов добавил, что специалисты завершили устройство креплений основного котлована и перешли к креплениям котлованов пешеходных выходов.
Ранее строительство "Яхромской" осмотрел Сергей Собянин. Он отметил, что новый участок Люблинско-Дмитровской линии – от станции "Селигерская" до "Физтеха" – планируется запустить в 2023 году. По словам мэра, он улучшит транспортное обслуживание порядка полумиллиона человек.
Собянин: участок метро от "Селигерской" до "Физтеха" запустят в 2023 году
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