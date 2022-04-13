Основные конструкции станции "Яхромская" готовы на 60% – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Готовность основных конструкций новой станции Люблинско-Дмитровской линии метро "Яхромская" составляет 60%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На станции "Яхромская" строящегося участка Люблинско-Дмитровской линии метро завершены монолитные работы в первом – южном – вестибюле и на платформенной части. Устройство основных конструкций ведется над платформой – в зоне тягово-понизительной подстанции и вентиляционных каналов", – рассказал он.

В настоящее время специалисты приступили к заливке бетона в северном вестибюле, а также к строительству подземного пешеходного перехода через Дмитровское шоссе. Гидроизоляция станции готова более чем на 30%.

Гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов добавил, что специалисты завершили устройство креплений основного котлована и перешли к креплениям котлованов пешеходных выходов.

Ранее строительство "Яхромской" осмотрел Сергей Собянин. Он отметил, что новый участок Люблинско-Дмитровской линии – от станции "Селигерская" до "Физтеха" – планируется запустить в 2023 году. По словам мэра, он улучшит транспортное обслуживание порядка полумиллиона человек.