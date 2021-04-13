Дом с серебристо-розовым фасадом построят в Даниловском районе

11:44
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
В Даниловском районе столицы возведут жилой дом с серебристо-розовым фасадом, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, дом будет состоять из двух башен переменной этажности, а на уровне седьмого этажа планируют создать зону отдыха для жильцов.
"Архитекторы выбрали светлые тона в оформлении фасадов и характерную ячеистость рисунка, что придает им легкость и динамику", – рассказал Кузнецов.
Отмечается, что фасады здания облицуют алюминиевыми панелями. Многоквартирный дом с подземной парковкой построят по адресу улица Автозаводская, владение 23/65.
Ранее сообщалось, что в ТиНАО планируют построить жилой многоквартирный дом с подземной автостоянкой и встроенным детским садом на 100 мест.
Комплекс включает в себя пять корпусов высотой от 8 до 16 этажей. Фасады выполнят в нескольких оттенках с использованием штукатурки и керамогранитной плитки. Также предусмотрены корзины под кондиционеры, изготовленные из алюминия. Между секциями появится прогулочная зона отдыха.
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