Дом квартального типа с детсадом появится вблизи деревни Бачурино

Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Жилой многоквартирный дом с подземной автостоянкой и встроенным детским садом на 100 мест построят в ТиНАО, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
По его словам, здание планируют возвести в поселении Сосенском на участке № 31. Его площадь составит около 67 тысяч квадратных метров.
Комплекс включает в себя пять корпусов высотой от 8 до 16 этажей. Фасады выполнят в нескольких оттенках с использованием штукатурки и керамогранитной плитки. Также предусмотрены корзины под кондиционеры, изготовленные из алюминия. Между секциями появится прогулочная зона отдыха.
Согласно концепции, предусмотрено разделение зон частной и общественной жизни: входы в помещения коммерческого назначения на первых этажах будут отделены от жилых подъездов. Отдельная входная группа предусмотрена для детского сада.
Двор у дома благоустроят. Въезд туда разрешат только пожарным машинам и скорой помощи. Держать автомобили жильцы смогут в подземном паркинге.
Ранее в жилом комплексе "Переделкино Ближнее" в ТиНАО ввели в эксплуатацию дом на 506 квартир. Расположен ЖК в деревне Рассказовке поселения Внуковского. Первые этажи жилого дома займут административно-офисные помещения, магазины, аптеки. Хранить сезонные вещи жильцы смогут в индивидуальных кладовых.
Прилегающая территория обустроена. Предусмотрены детские площадки, прогулочные зоны и гостевые парковки. Все работы по строительству и благоустройству ведутся за счет средств инвестора.
Лабораторно-инструментальные исследования качества работ и применяемых материалов выполнили специалисты ГБУ "Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве". Все выявленные нарушения были устранены в срок.
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