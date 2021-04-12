Дом квартального типа с детсадом появится вблизи деревни Бачурино

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Жилой многоквартирный дом с подземной автостоянкой и встроенным детским садом на 100 мест построят в ТиНАО, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, здание планируют возвести в поселении Сосенском на участке № 31. Его площадь составит около 67 тысяч квадратных метров.

Комплекс включает в себя пять корпусов высотой от 8 до 16 этажей. Фасады выполнят в нескольких оттенках с использованием штукатурки и керамогранитной плитки. Также предусмотрены корзины под кондиционеры, изготовленные из алюминия. Между секциями появится прогулочная зона отдыха.

Согласно концепции, предусмотрено разделение зон частной и общественной жизни: входы в помещения коммерческого назначения на первых этажах будут отделены от жилых подъездов. Отдельная входная группа предусмотрена для детского сада.

Двор у дома благоустроят. Въезд туда разрешат только пожарным машинам и скорой помощи. Держать автомобили жильцы смогут в подземном паркинге.

Ранее в жилом комплексе "Переделкино Ближнее" в ТиНАО ввели в эксплуатацию дом на 506 квартир. Расположен ЖК в деревне Рассказовке поселения Внуковского. Первые этажи жилого дома займут административно-офисные помещения, магазины, аптеки. Хранить сезонные вещи жильцы смогут в индивидуальных кладовых.

Прилегающая территория обустроена. Предусмотрены детские площадки, прогулочные зоны и гостевые парковки. Все работы по строительству и благоустройству ведутся за счет средств инвестора.

Лабораторно-инструментальные исследования качества работ и применяемых материалов выполнили специалисты ГБУ "Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве". Все выявленные нарушения были устранены в срок.