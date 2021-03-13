Методы работы со строительными отходами планируют оптимизировать в столице до 2023 года

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Фото: depositphotos/rissystory
Стройкомплекс Москвы и французская компания Suez планируют в течение двух лет выработать решения по эффективной утилизации строительных отходов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сообщает Агентство "Москва".
"Мы продолжаем с коллегами взаимодействовать по вопросу нахождения методов правильной утилизации и реиспользования грунта", – рассказал Бочкарев. По его словам, в городе вводят компьютеризированную систему переработки и перемещения грунта и других отходов со строек, которые направляют в пункты переработки.
"Это технологически сложная задача, думаю, что в ближайший год-полтора, мы ее решим", – отметил Бочкарев.
Кроме того, он добавил, что сейчас идет разработка технологии обезвоживания грунта при помощи химических составов.
Также осуществляется поиск наиболее эффективного способа утилизации продуктов демонтажа зданий.
Ранее говорилось, что пять новых социальных объектов построили в Москве с начала года. Один детский сад площадью около четырех тысяч квадратных метров практически готов к вводу в районе Соколиная Гора.
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