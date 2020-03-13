Городская ферма появится на месте паркинга на Каширском шоссе

17:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На Каширском шоссе многоуровневый паркинг переоборудуют в городскую ферму для выращивания зелени. Восьмиэтажное здание займет площадь 26 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Ферма расположится по адресу: Каширское шоссе, дом 61, корпус 3. Фасады здания облицуют ритмично чередующимися сэндвич-панелями разных цветов.
Прежде это здание, а также соседний производственный корпус, принадлежали табачной фабрике. После ее закрытия новый владелец компания "РусЭко" решил перепрофилировать производство.
Первый этаж отдадут под зону погрузки-разгрузки, складские помещения, а также место для складирования готовой продукции. Все остальные этажи займут производственные помещения цехов выращивания.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что внутренние помещения станут продолжением первой городской вертикальной фермы, которая производит свежие салаты и другую зелень.
Особенность таких ферм заключается в том, что растения выращиваются на нескольких ярусах. Один квадратный метр вертикальной фермы приносит в 10 раз больше урожая, чем обычная теплица.
В 2020 году в ТиНАО планируют отремонтировать и построить пять объектов культуры. Речь идет о ДК в населенных пунктах Шишкин лес, Ватутинки, Кленовское и школе искусств в Московском.
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