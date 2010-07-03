Море мидий и "те самые чебуреки". Чем удивят столичные рестораны в дни "Крымской весны"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городской фестиваль "Крымская весна" пройдет в столице с 16 по 18 марта. На 13 площадках, которые разместятся как в центре, так и за его пределами, гостей ждет разнообразная культурная программа со спектаклями, концертами, творческими вечерами, мастер-классами и спортивными занятиями.

На площадках фестиваля можно будет приобрести самые вкусные продукты, привезенные прямиком с полуострова, и попробовать главные хиты крымской кухни в исполнении столичных рестораторов. Поддержать "весну" тематическим меню решили более 300 московских ресторанов, баров и кафе. В некоторых из них особое крымское меню введут еще до начала фестиваля или оставят его после окончания.

В сети ресторанов "Грабли" можно будет попробовать блюда из крымской рыбы. В ГУМе будут подавать знаменитые крымские чебуреки, айран и хошаф (компот из сухофруктов). Купить чебуреки и беляши можно будет также в ресторане "Булошная".

Вкуснейший плов можно будет отведать в ресторанах "Чайхона №1" и "Чехов". А ресторан "Большой" удивит необычными супами: солянкой из трех видов рыбы, солянкой мясной с телячьим языком и домашним рассольником с уткой. На закуску подадут свежие крымские устрицы или мидии, тушеные в белом вине.

В ресторане "Мясо&рыба" с 15 марта объявят месяц крымской рыбы. В ресторанах "Гинза" предложат плов, черноморские мидии, шашлык из рапана, кебаб по-татарски и чай из крымских трав с вареньем.

В ресторане "Абрамовъ" можно попробовать необычные вареники с черноморской барабулькой. А в винных барах Wine and Dine с 11 по 25 марта в меню включили крымские мидии и устрицы.

Также специальное меню подготовили рестораны Novikov Group, "Кофемания", "Одесса-Мама", White Rabbit Family, Perelman People, Bosco Café, "Торро Гриль", "Армения", фуд-корт Даниловского рынка и другие.

"Крымской весной" называют присоединение полуострова к России, которое состоялось в 2014 году. 16 марта был проведен референдум, на основании результатов которого 17 марта в одностороннем порядке была провозглашена независимая Республика Крым. А 18 числа власти полуострова подписали с Россией договор о вхождении территорий в состав РФ.

Следующим после "Крымской весны" станет фестиваль "Пасхальный дар", который состоится с 25 апреля по 5 мая.