Фестиваль "Крымская весна" охватит 13 площадок столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Череду столичных фестивалей продолжит "Крымская весна". Мероприятия, которые пройдут с 16 по 18 марта, охватят 13 городских площадок, сообщает оргкомитет цикла "Московские сезоны".

Специально для гостей устроят спектакли, творческие вечера, концерты, спортивные состязания и мастер-классы. На Тверской площади создадут "Ялтинскую набережную". Там организуют блюзовые джемы с танцами и выступлениями музыкантов. Тем временем в павильоне "Гостиной" можно будет пройти сеанс ароматерапии и даже отдохнуть в санатории.

На Манежной москвичам покажут иммерсивный спектакль "Крымское путешествие", посвященный посещению полуострова русским историком-этнографом Василием Кодараки. Также можно будет сыграть в традиционные народные игры и создать оригинальные поделки.

Юных горожан ждут на площади Революции, где им покажут, как готовить уху из черноморской рыбы и печь крымские пироги кубете.

Помимо этого, мероприятия пройдут на Никитском бульваре, в спорткомплексе "Лужники", на Городецкой улице, площади Славы, Ореховом бульваре, Профсоюзной улице, Бульваре Дмитрия Донского, Митинской улице, в Парке Горького, "Сокольниках" и "Зарядье".

"Крымской весной" называют присоединение полуострова к России, которое состоялось в 2014 году. 16 марта был проведен референдум, на основании результатов которого 17 марта в одностороннем порядке была провозглашена независимая Республика Крым. А 18 числа власти полуострова подписали с Россией договор о вхождении территорий в состав РФ.

Следующим после "Крымской весны" станет фестиваль "Пасхальный дар", который состоится с 25 апреля по 5 мая.