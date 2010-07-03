На фестивале "Крымская весна" гостям представят блюда из морепродуктов

В рамках фестиваля "Крымская весна" в столице пройдут 70 концертов, спектаклей, кулинарных мастер-классов, народных игр и танцевальных программ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
Фестиваль пройдет с 16 по 18 марта на тринадцати площадках. "У нас будет ежедневно с утра до вечера идти культурная программа на всех площадках", – рассказал глава департамента.
На Тверской площади гостей ждут блюзовые джемы музыкальных групп и танцы. На Никитском бульваре откроется фотовыставка со снимками крымской природы. На Манежной москвичам покажут иммерсивный спектакль "Крымское путешествие", посвященный посещению полуострова русским историком-этнографом Василием Кодараки. Также можно будет сыграть в традиционные народные игры и создать оригинальные поделки.
Кроме того, площадки откроются на улице Профсоюзная, бульваре Дмитрия Донского и Ореховом бульваре, на улицах Городецкая и Митинская, а также на площади Славы. Локации откроют также в "Зарядье", Парке Горького и в "Сокольниках".
В фестивале примут участие 300 ресторанов, 74 из которых представят традиционные блюда из морепродуктов.
"Мы старались выбирать только те блюда, которые исключительно традиционны для Крыма. Понятно, что это во многом пересекается с татарской кухней – достаточно большая диаспора проживает на территории Крыма, хотя есть специалитет крымский: все вокруг из морепродуктов, мидии, устрицы и так далее, достаточно богатая винная история", – объяснил Немерюк.
"Крымской весной" называют присоединение полуострова к России, которое состоялось в 2014 году. 16 марта был проведен референдум, на основании результатов которого 17 марта в одностороннем порядке была провозглашена независимая Республика Крым. А 18 числа власти полуострова подписали с Россией договор о вхождении территорий в состав РФ.
Следующим после "Крымской весны" станет фестиваль "Пасхальный дар", который состоится с 25 апреля по 5 мая.
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