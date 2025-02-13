Роскомнадзор завил, что в Москве работает более 50 радиостанций

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В FM-диапазоне Москвы работают более 50 радиостанций, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Как отметило надзорное ведомство, в столице насыщенный радиорынок. При этом в текущем году запуск новых радиоканалов не запланирован.

Между тем с 1 февраля на частоте 105.3 FM начала вещание станция "Радио Москвы". При этом радиостанция Capital FM, работавшая на указанной частоте, перейдет в цифровое пространство.

Как рассказал руководитель департамента радио АО "Москва Медиа" Максим Димов, оба проекта будут продолжать развиваться, но в тех средах распространения, которые им больше подходят.