13 февраля, 16:33Город
Роскомнадзор завил, что в Москве работает более 50 радиостанций
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В FM-диапазоне Москвы работают более 50 радиостанций, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Как отметило надзорное ведомство, в столице насыщенный радиорынок. При этом в текущем году запуск новых радиоканалов не запланирован.
Между тем с 1 февраля на частоте 105.3 FM начала вещание станция "Радио Москвы". При этом радиостанция Capital FM, работавшая на указанной частоте, перейдет в цифровое пространство.
Как рассказал руководитель департамента радио АО "Москва Медиа" Максим Димов, оба проекта будут продолжать развиваться, но в тех средах распространения, которые им больше подходят.