Открытые наборы на вакансии без опыта работы проведут для москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центр занятости населения "Моя работа" проведет для москвичей открытые наборы на позиции, не требующие опыта работы. Об этом сообщил директор столичной службы занятости населения Андрей Тарасов.

"В феврале служба занятости проводит сразу несколько открытых отборов для начинающих специалистов и кандидатов с небольшим стажем работы. Участие в них примут представители строительной компании, сети магазинов продуктов здорового питания и крупнейшего банка России", – приводят слова Тарасова на портале мэра и правительства Москвы.

Заработная плата на предлагаемых вакансиях достигает 100 тысяч рублей. Получить работу в компаниях смогут более 400 жителей столицы.

C 10:00 до 12:00 16 февраля будут организованы собеседования на позиции в крупнейшую жилищно-строительную компанию. Москвичи смогут пройти собеседование на слесаря, сантехника, плиточника и другие вакансии. Трудоустройство подразумевает возможность получения бесплатного общежития.

С 11:00 до 13:00 17 февраля в центре состоится отбор на работу в крупнейший российский банк. Пройти собеседования могут желающие устроиться финансовыми консультантами, клиентскими менеджерами прямых продаж и менеджерами внешней дистрибуции. После трудоустройства сотрудники смогут получить ДМС, оплату мобильной связи, транспортных расходов и другие бонусы.

C 14:00 до 16:00 20 февраля среди пришедших отберут сотрудников на позиции кассиров, продавцов-консультантов, работников торговых залов в магазины сети здорового питания. Работодатель компенсирует сотрудникам расходы на питание, а также предоставит скидки на продукты и занятия спортом.

Мероприятия состоятся в центре "Моя работа" на улице Щепкина (дом 38, строение 1). Записаться на собеседование можно на сайте.

Ранее стало известно, что часть россиян вернулись бы на прежнее место работы при условии повышения зарплаты и смены руководства. Некоторые из жителей работы вернулись бы на старое место работы после смены коллектива. При этом часть из опрошенных признались, что никогда не жалели о смене работы.



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