Бочкарев сообщил, что новый корпус лучевой терапии для больницы в Коммунарке готов на 20%

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Заммэра столицы Андрей Бочкарев рассказал о строительстве нового корпуса лучевой терапии для больницы в Коммунарке. По его словам, объект готов на 20%.

"Началось устройство фасадов здания нового корпуса лучевой терапии в Коммунарке. В новом здании будет шесть этажей, его площадь составит 12,23 тысячи квадратных метров", – отметил он.

Бочкарев добавил, что корпус будет полностью готов в 2023 году. В рамках проекта предусмотрено 50 коек.

Здесь появятся:

отделение радиотерапии;

отделение внутриполостной терапии;

дневной стационар для оказания радиотерапевтического лечения;

радиологический блок;

блоки томометрии;

отделение радионуклидного обеспечения;

блок радиологических исследований;

административно-хозяйственные помещения.

Кроме того, в здании откроют лабораторию радиоизотопной диагностики, которая позволит выявлять рак на ранней стадии.

В свою очередь, глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что на объекте уже завершены монолитные работы, а также проведена укладка стен. Предстоят работы по обустройству внутренних стен и перегородок.

Он сделал акцент на том, что создание нового корпуса – это реальный вклад в развитие онкологической службы. На базе комплекса можно будет проводить 3D и 4D лучевую терапию.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что комплексная модернизация корпусов больницы имени И. В. Давыдовского близится к окончанию. По его словам, работы выполнены почти на 90%.

Городская клиническая больница имени И. В. Давыдовского рассчитана на 385 коек. В прошлом году лечение в стационаре прошли более 24 тысяч пациентов, а с начала 2023 года – больше двух тысяч человек.



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