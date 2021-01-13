Расселение по программе реновации в Косино-Ухтомском начнется в середине года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Косино-Ухтомский в середине текущего года начнется расселение по программе реновации. Об этом рассказали в департаменте градостроительной политики Москвы.

"В данном районе в эксплуатацию ввели две современные новостройки по улице Черное Озеро, дом 4 и улице Оренбургской, дом 3. Благодаря им более 400 человек будут обеспечены новым жильем на первом этапе расселения", – отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, 55 жилых домов в Косино-Ухтомском подлежат расселению и демонтажу. Девять стартовых площадок с градостроительным потенциалом более 70 тысяч квадратных метров подобраны для волнового расселения.

Ранее стало известно, что жилой дом на 140 квартир введут по программе реновации в районе Головинском в 2022 году. Он будет расположен по адресу улица Пулковская, дом 3. Глава ведомства Рафик Загрутдинов отметил, что сейчас идут работы по устройству котлована и подземной части здания.