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11:00

Реконструкцию Каховской линии метро завершат в 2022 году

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реконструкция Каховской линии Московского метрополитена завершится в 2022 году. Об этом Интерфаксу рассказал руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в будущем году откроется станция "Каховская", а в 2022 году будет открыт участок "Варшавская" – "Каширская" вместе с Восточным участком Большой кольцевой линии.

Сейчас строители демонтируют инженерные системы, ведут архитектурную отделку станций и готовятся к проходке соединительной ветки с электродепо "Замоскворецкое". Реконструкция Каховской линии позволит включить станции "Каховская", "Варшавская" и "Каширская" в состав БКЛ, заключил Бочкарев.

Ранее на южном участке БКЛ началось строительство перегона между станциями "Зюзино" и "Воронцовская". Маршрут перегона пролегает под Севастопольским проспектом, рекой Котловка и станцией "Калужская" Калужско-Рижской линии.

Строительство Большой кольцевой линии началось в 2011 году. В 2018 году был открыт первый участок: от "Делового центра" до "Петровского парка". Общая длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет действовать 31 станция. Полностью замкнуть кольцо планируется в 2023 году.

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