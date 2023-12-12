Около 97% опрошенных россиян чувствуют гордость после посещения выставки "Россия"

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Около 97% опрошенных россиян чувствуют гордость после посещения выставки-форума "Россия", заявил в беседе с РИА Новости директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев.

"Девять из десяти опрошенных сказали, что они узнали на выставке для себя что-то новое", – сказал он.

Больше половины россиян ответили, что выставка превзошла ожидания, причем большинство таких ответов дали женщины. В целом чаще всего анкетирование проходили женщины – их было 65%. Всего исследование коснулось 1 293 посетителей форума.



Кроме того, 85% респондентов понравилось содержание выставки, а 87% – качество мероприятий. В частности, 93% опрошенных после посещения выставки высказали мнение, что у российской молодежи есть все возможности для развития и раскрытия своего потенциала.



Ранее гостей и жителей столицы пригласили на серию мастер-классов от IT-экспертов и предпринимателей, которые продемонстрируют гостям процессы создания видеоигр и чат-ботов. Мероприятия пройдут 13 декабря на форум-выставке "Россия".



Форум-выставка "Россия" работает до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют все 89 регионов России. Каждый понедельник она закрывается для посетителей для проведения технических работ.

Экспозиция "Города для жизни сбываются" открылась на выставке-форум "Россия"